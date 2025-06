Chivu annuncia: «Pio Esposito non ci sarà! Dispiace per Frattesi, ci teneva»

Cristian Chivu ha parlato alla vigilia del match degli ottavi di finale del Mondiale per Club tra Inter e Fluminense. Di seguito le dichiarazioni da lui rilasciate a Sport Mediaset.

Chivu, siamo alla vigilia di una partita importantissima che vi può regalare un posto tra le prime 8 del mondo. Quanta voglia c’è?

Tanta, così come c’è stata nella fase a gironi. Anche questa volta abbiamo l’obiettivo di fare di tutto per andare avanti.

Come sta la squadra: in particolare, Pio Esposito si è fermato e Thuram è invece tornato con la squadra. In che grado di condizione è?

Migliorato, si è allenato col gruppo. Mi fa piacere averlo rivisto sorridere, stare con la squadra ad allenarsi. Purtroppo Pio non ci sarà domani, ha avvertito questo fastidio al flessore. Per questo abbiamo deciso di gestirlo.

Chivu, che partita si aspetta? Simile a quella contro il River Plate?

Sì, bisognerà essere attenti a fare tutto, a pareggiare la loro intensità nei duelli. Anche loro sono arrivate tra le prime 16, hanno l’ambizione di passare il turno. Hanno esperienza, intensità e qualità.

Quanto le dispiace non aver avuto Frattesi?

Mi dispiace un sacco perché si è messo subito a disposizione. Sembrava che le cose andassero nella maniera giusta per il suo rientro, ma purtroppo avverte ancora qualche fastidio. Abbiamo deciso di farlo tornare in Italia perché sarebbe stato inutile restare qui ad aspettare e vedere cosa sarebbe potuto succedere.

Chivu, quanto sarebbe importante andare avanti?

Siamo qui e abbiamo l’obiettivo di arrivare in fondo. Noi ci siamo calati subito nella realtà di questo torneo, abbiamo accettato di dover fare degli sforzi importanti. Abbiamo l’ambizione di andare avanti.