Chiellini: «Vittoria importante contro i più forti! Mancata la continuità»

LA PARTITA – Chiellini dopo Juventus-Inter 3-2, ai microfoni di Sky Sport ha parlato così: «È arrivata una vittoria importante e difficile contro i più forti d’Italia. Li abbiamo affrontati bene, siamo riusciti ad essere squadra a differenza di altre partite. Abbiamo meritato la vittoria. Noi abbiamo fatto i complimenti ai giocatori dell’Inter perché hanno vinto. Abbiamo fatto tante buone cose, mi è piaciuto l’atteggiamento nel primo tempo. Nella sofferenza finale abbiamo tirato fuori l’orgoglio, ad oggi meritiamo questa posizione, siamo qui per demerito nostro. Vediamo gli altri cosa faranno gli altri, mercoledì abbiamo una Coppa Italia perché è pur sempre un trofeo. Cosa cambierei? Da inizio stagione la continuità. Siamo l’unica squadra che massimo abbiamo fatto tre vittorie consecutive, siamo lì per fortuna ma è mancata la continuità. Daremo sempre l’anima per tutti i nostri allenatori, compreso Andrea Pirlo che era il nostro compagno. Abbiamo fatto il passo indietro necessario per le gerarchie ma non lo abbiamo mai messo in difficoltà».

