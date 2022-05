Chiellini: «Juventus-Inter è la partita, c’è voglia di vincere qualche trofeo»

Giorgio Chiellini, ai microfoni di Sport Mediaset, ha parlato della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Il difensore non ha nascosto la voglia di vincere

LA PARTITA − Le parole di Chiellini sulla gara tra Juventus e Inter di Coppa Italia: «E’ una bella partita, finale importante per tutta la Juventus. La stagione è partita con grande difficoltà ma la squadra è cresciuta. C’è grande voglia di vincere perché mettere trofei è qualcosa che rimane dentro. Incontreremo l’Inter che è la partita per tutti i tifosi. Ci saranno momenti in cui soffriremo ma potremo anche far male. I dettagli faranno la differenza. Paradossalmente con l’Inter abbiamo fatto le migliori partite che poi abbiamo perso. Non ci sono favoriti, entrambi ci arriviamo non in maniera entusiasmante. Se la Juventus vincesse domani sarebbe una bella iniezione di fiducia per la prossima stagione».