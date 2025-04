Cherubini: «Parma giocherà contro grandissimi campioni. Crediamo in Chivu»

Federico Cherubini ha parlato prima del fischio d’inizio del match tra Parma e Inter, valido per la trentunesima giornata della Serie A 2024-2025. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – Federico Cherubini si è così espresso a DAZN nel pre-partita di Parma-Inter: «I nostri ragazzi avranno delle grandissime motivazioni, oltre a quelle della classifica, perché giocheranno contro dei grandissimi campioni davanti al proprio caloroso pubblico. Una visione di lungo periodo non può prescindere dagli obiettivi di breve periodo, per cui dobbiamo essere concentrati sul mantenere la categoria. Il nostro progetto punterà sempre alla valorizzazione dei giovani, ma prevederà anche il raggiungimento di determinati obiettivi da cui non si può prescindere. Chivu? Crediamo in lui. Abbiamo tante partite belle da giocare, affronteremo tutte le squadre più grandi. Se i nostri calciatori vogliono dimostrare di avere un grande futuro, farlo contro questi avversari è la cosa migliore».

Cherubini su un calciatore che dà l’esempio ai giovani del Parma

L’ELOGIO – Cherubini ha poi proseguito: «Di giovani ne abbiamo tanti. Io cito un calciatore diversamente giovane, come Djuric, che in una partita a Cagliari è andato a mettere il ginocchio dovendo subìre un lungo stop. Parto da questo segnale che il calciatore è stato in grado di dare ai compagni, che spero sappiano raccogliere».