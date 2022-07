Cherki: «Periodo difficile a livello fisico! Lione ha un problema evidente»

Rayan Cherki – autore del momentaneo 0-2 -, intervistato da Canal+ dopo l’amichevole pareggiata 2-2 tra Inter e Lione, ha parlato del suo momento non facile a livello fisico e della partita.

MOMENTO DIFFICILE – Rayan Cherki dopo la partita ha parlato così del momento della squadra e suo personale: «La stagione che arriva sarà molto importante per me, devo lavorare al meglio per farmi trovare pronto anche fisicamente. Ho fatto una bella rimonta per essere qui oggi, erano mesi da mesi che non giocavo le prime due partite e per me è importante. È un periodo complicato a livello fisico, ciò nonostante giocare questo tipo di partite anche se amichevoli fa sempre piacere. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene per i primi dieci minuti. Però penso che perdiamo troppi palloni, ecco perché questa settimana lavoreremo per aggiustare le impostazioni e l’ultimo passaggio. È un onore per me giocare con Alexander Lacazette, quando è in campo è un valore aggiunto per tutti. Abbiamo una squadra molto buona, con ottimi giocatori. Spero che si possa fare una buona stagione».