Ceppitelli: «Giorni intensi! Partita preparata al meglio che potevamo»

Ceppitelli ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Cagliari-Inter, match valevole per la trentasettesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

PARTITA IMPORTANTE – Luca Ceppitelli parla così ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Cagliari-Inter: «Sono stati giorni intensi come tutte gli altri. Sappiamo quanto sia importante per tutti noi, per i tifosi, per il nostro popolo e quindi abbiamo preparato questa partita al meglio che potevamo».