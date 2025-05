Cauet: «Inter, giusto crederci ancora. L’importante è chiudere bene!»

Al via l’ultima giornata di campionato, che decreterà la vincitrice dello scudetto. L’ex nerazzurro Benoit Cauet esprime le sue sensazioni prima del fischio d’inizio di Como-Inter e, in contemporanea, Napoli-Cagliari.

DARE IL MASSIMO – Benoit Cauet, dall’alto della terrazza del Duomo di Milano, è in collegamento su Sky Sport per commentare gli attimi che precedono Como-Inter. La tensione si taglia col coltello, guardando a cosa accadrà negli stessi minuti allo Stadio Maradona di Napoli. Nonostante le chance di vittoria dello scudetto siano molto più alte per i partenopei, l’ex calciatore nerazzurro dichiara: «È giusto crederci, si gioca ancora una partita. Ci sono ancora dei punti in palio. Stasera bisogna ottenere il massimo dei punti possibili e sperare che dall’altra parte il Napoli commetta un passo falso. Una cosa è sicura per l’Inter: bisogna finire bene il campionato».

Le chance per lo scudetto e il limite dell’Inter: il punto di vista dell’ex Cauet

AUTONOMIA – Benoit Cauet, poi, si sofferma sulle problematiche dell’Inter emerse nell’ultima partita, quando si è fatta strappare dalla Lazio la chance di sorpasso sul Napoli. L’ex calciatore in merito spiega: «Cos’è mancato contro la Lazio? Purtroppo l’Inter ha un’ora, un’ora e dieci di autonomia, e poi subentrano delle mancanze. Non si accorge del pericolo, lascia troppo giocare l’avversario, manca di aggressività vicino all’area. Io la metto sempre sulla mancanza di freschezza. I giocatori dopo un certo periodo di tempo fanno fatica e questo si è notato in Inter-Lazio».