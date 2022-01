Cataldi al 45′: «Secondo tempo? Continuare così e tenere di più la palla»

Danilo Cataldi è stato intervistato da DAZN al termine del primo tempo di Inter-Lazio, partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A chiusa sul punteggio di 1-1, frutto dei gol di Alessandro Bastoni al 30′ e di Ciro Immobile al 35′.

INTERVISTA – Queste le parole a DAZN da parte di Danilo Cataldo dopo il primo tempo di Inter-Lazio, valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. «Cosa serve nel secondo tempo per portarla a casa? Bisogna giocare di più il pallone. Magari cercare di tenerla un po’ noi perché loro vanno forte. Sono bravi ed difficile venire a giocare qui. L’Inter è in fiducia e ce la stiamo mettendo tutta. Dobbiamo continuare così e cercare di tenere un po’ di più la palla».