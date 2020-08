Castro: “L’Europa League porta il nome del Siviglia! La dedica…”

José Castro, presidente del Siviglia, attraverso i canali ufficiali del club, esprime tutta la sua soddisfazione per la sesta Europa League.

“LA NOSTRA COPPA” – José Castro attraverso il canale ufficiale del club si dice orgoglioso per la conquista del sesto trofeo europeo: «Ogni volta che arriviamo ai quarti di finale siamo i campioni. Il torneo ha il nostro nome e abbiamo eliminato grandi squadre. Ma il più grande di tutti è il Siviglia , che è capace di autoproclamarsi campione. più di chiunque altro, sei volte».

IL RICORDO – Il presidente del Siviglia dedica la vittoria a tante persone: «Ricordo Reyes, Antonio, anche tanti tifosi del Siviglia che hanno visto la partita dal terzo anello, come mio Zio Antonio che mi ha fatto diventare un giocatore del Siviglia. Chiedo ai tifosi del Siviglia di goderselo a casa con la famiglia perché è un momento difficile e mi impegno qui e ora a trovare il tempo e il luogo per far divertire i tifosi».

