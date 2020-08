Castro: “Inter grande squadra, vittoria meritata. Noi spariti dopo il 2-0”

Condividi questo articolo

Luis Castro, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha parlato ai microfoni della UEFA dopo la pesante sconfitta per 5-0 contro l’Inter nella semifinale di Europa League.

VITTORIA MERITATA – Luis Castro, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha analizzato la sconfitta per 5-0 contro l’Inter di Antonio Conte. Grandi complimenti dal tecnico della compagine ucraina, che ha riconosciuto il merito dei nerazzurri: «Abbiamo avuto delle occasioni, ma sfortunatamente Marcos Antonio e Junior Moraes non sono riusciti a segnare. Quando l’Inter ci ha fatto il 2-0 siamo collassati. Dopo quel gol abbiamo fatto una serie di errori gravi. Abbiamo fatto un bel viaggio fino a oggi. Ovviamente siamo molto delusi dal risultato, perché il nostro percorso europeo verrà ricordato in questo modo. Non eravamo noi dopo il loro secondo gol e l’allenatore deve sempre prendersi la responsabilità. I nostri progressi in campo europeo sono stati ottimi fino a oggi. Abbiamo regalato la partita agli avversari. Sapevamo che i nerazzurri sanno pressare molto bene, ma non siamo riusciti a prendere le contromisure. Abbiamo perso contro una grande squadra che ha meritato di vincere».