CONFERENZA – Castro e Dentinho prima di Shakhtar Donetsk-Inter

Luis Castro Shakhtar Donetsk

Luis Castro e Dentinho sono stati protagonisti della conferenza stampa di vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter. L’allenatore e l’attaccante brasiliano hanno risposto alle domande dei giornalisti collegati, fra cui Inter-News.it, a partire dalle ore 17.30. Rileggi la diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto).

18.10 Si conclude la conferenza stampa di Luis Castro e Dentinho alla vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter. Alle 18.30 parleranno Conte e Lautaro Martinez.

Domanda per Dentinho: cosa vi portate dietro dalla vittoria contro il Real Madrid in vista di Shakhtar Donetsk-Inter?

Noi ci prepariamo sempre per la vittoria, in ogni partita. Ci siamo allenati bene, facendo delle sedute intense, e non è stata una sorpresa per noi vincere a Madrid. Per vincere è importante prepararsi a livello mentale, speriamo di fare lo stesso anche domani.

Domanda per Dentinho: vedendo le statistiche delle stagioni passate lo Shakhtar Donetsk ha problemi contro le avversarie che difendono a tre. Come si corregge?

Siamo preparati per questo. L’allenatore ci ha dato i suggerimenti per correggere questo problema, crediamo di essere pronti. Nella scorsa stagione la nostra squadra ha fatto bene nel campionato ucraino, vincendolo con ventitré punti di vantaggio, e siamo arrivati in semifinale di Europa League. L’Inter ha ottimi giocatori, noi dobbiamo essere pronti. Speriamo di ottenere la vittoria. L’anno scorso abbiamo giocato contro l’Atalanta, che ha tre centrali, e abbiamo vinto lo stesso.

Domanda per Dentinho: contro il Real Madrid avevi detto di voler segnare. Non ci sei riuscito, ma è arrivata lo stesso una grande vittoria. Ora cosa ti aspetti contro l’Inter?

Sì, non ho segnato ma abbiamo vinto. Ero molto dentro al gioco, non sono riuscito a fare gol ma sono contento per la squadra. Domani sono sicuro che sarà una grande partita, dobbiamo sfruttare il fatto di essere in casa. Anche non riuscendo a segnare domani sarei comunque felice in caso di vittoria.

Domanda per Castro: ci saranno cambiamenti in formazione per la partita di domani?

Domani vogliamo presentare una squadra competitiva. Abbiamo avuto tanti giocatori con il Coronavirus, e questo è molto difficile. È chiaro che chi ha dovuto giocare tutte le partite ora è affaticato, chi era contagiato è normale che non sia al 100% perché non si è potuto allenare. Questo è il grosso problema degli allenatori di oggi: devono vedere chi è stanco e chi è in ritardo di condizione perché non si è potuto allenare essendo positivo. La nostra squadra è formata da giocatori di qualità, forti. Non è importante se gioca uno o un altro, perché abbiamo sempre lo stesso stile di gioco e vogliamo conquistare la vittoria. Certo, quando siamo al completo siamo più forti, e ci sono alcuni giocatori che pesano più degli altri. Ma la cosa che mi interessa, ripeto, è il gruppo.

Domanda per Castro: come sta Junior Moraes? Lui non era presente ieri alla foto ufficiale di squadra.

Lui ha avuto il Coronavirus, per questo non era presente alla sessione della foto ufficiale: non ha avuto il permesso. Per noi resta sempre un giocatore importante, potrò utilizzarlo spesso.

Domanda per Castro: lo Shakhtar Donetsk è una delle squadre più giovani che partecipano alla Champions League. Come si gestisce la concentrazione?

Sì, è vero. Abbiamo giocatori giovani: solo Khocholava, Marlos e Dentinho nell’ultima partita di Champions League avevano oltre ventidue-ventitré anni. Io non guardo l’età o il passaporto, ma la qualità dei giocatori e cosa fanno durante gli allenamenti. Domani giocheremo contro una squadra fortissima, l’Inter, che ci ha fatto vedere la sua forza nelle semifinali di Europa League e gioca per lo scudetto in Italia. I miei giocatori hanno esperienza, sono pronti per la partita. Voglio vedere l’anima della mia squadra: non è solo vincere, ma portare la sinergia e la disciplina dentro al campo. Domani dobbiamo mettere in campo tutta la nostra qualità, tutta la nostra disciplina e tutto il nostro rigore, per conquistare il risultato. Parlo di squadra: non è questione di giocatori giovani o meno giovani, ma è la squadra che interessa.

Domanda per Castro: quali sono le conclusioni che la squadra ha tratto dalla partita di agosto in Europa League?

Nel calcio le cose non sono definitive. Nella partita di agosto all’intervallo avevamo un solo gol di vantaggio, nella ripresa abbiamo avuto l’opportunità per pareggiare, non l’abbiamo sfruttata e poi quando hanno raddoppiato è andata male. Nel calcio le cose cambiano in forma molto rapida, ma quel giorno c’è stato un cammino chiaro. Volevamo arrivare in finale, purtroppo non ci siamo riusciti, ma abbiamo analizzato quella partita e dobbiamo continuare il nostro cammino. Ultimamente ho pensato molto a cosa abbiamo fatto e cosa ha fatto l’Inter. Adesso siamo qui a lottare ancora una volta per i nostri obiettivi, che sono quelli già definiti: vincere di nuovo in Ucraina, sia campionato sia coppa, e andare avanti in Champions League. Dobbiamo lavorare giorno dopo giorno per raggiungere questi traguardi.

Domanda per Castro: contro il Real Madrid lo Shakhtar Donetsk ha giocato in contropiede, col Vorskla in attacco. Come sarà domani? Come stanno Pyatov e Matviyenko?

Non si possono paragonare le partite con Real Madrid e Shakhtar Donetsk. Contro il Vorskla abbiamo fatto quattordici tiri a tre, col 70% di possesso palla: un dominio chiaro del gioco. Col Real Madrid, se non sbaglio, abbiamo avuto il 43% di possesso palla, ma abbiamo avuto più opportunità da gol rispetto al Real Madrid. Sono state due partite totalmente differenti. Abbiamo avuto degli spazi, più contro il Real Madrid che contro il Vorskla, ma le due gare non sono paragonabili. Siamo stati dentro la partita, abbiamo avuto diverse opportunità. Matviyenko e Pyatov sono convocati.

17.30 Inizia ora la conferenza di Luis Castro e Dentinho, alla vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter di Champions League.