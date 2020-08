Castro: “Abbiamo studiato l’Inter ma non Ã¨ bastato: complimenti a loro!”

Castro: “Abbiamo studiato l’Inter ma non è bastato: complimenti a loro!”

Luis Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk, dopo la sconfitta maturata contro l’Inter in semifinale di Europa League, ha analizzato la partita. Di seguito le sue parole riportate attraverso il sito ufficiale “shakhtar.com”.

“NOI IN DIFFICOLTÀ” – Luis Castro analizza Inter-Shakhtar Donetsk e si complimenta con la squadra allenata da Antonio Conte: «Non siamo stati in grado di produrre gioco in attacco a causa del pressing dell’Inter. Hanno coperto completamente i nostri attacchi tagliando tutte le linee di passaggio dei centrocampisti, anche con i palloni lunghi. È stato davvero difficile superare la linea del pressing. Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche grande occasione per pareggiare. Giorno negativo per noi. I nostri progressi in Europa League comunque sono stati ottimi. Prima della partita abbiamo studiato i punti forti e deboli dell’Inter ma non siamo riusciti a controllare la partita. Fino al secondo gol la partita era equilibrata, poi loro hanno approfittato del calo di concentrazione. Mi assumo ogni responsabilità, ma questo non ci farà dimenticare la nostra stagione. Non ci resta che fare i complimenti all’Inter che ha disputato una grande prestazione».

Fonte: shakhtar.com