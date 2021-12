Casemiro: «Potevo andare all’Inter in 2 occasioni, purtroppo non è andata! Ora…»

Casemiro conferma di essere stato a più riprese vicino a vestire la maglia nerazzurra. Il centrocampista del Real Madrid, intervistato da Sky Sport a meno di 24 ore dalla partita, riconosce l’importanza dell’Inter e del calcio italiano in generale

AFFARE SFUMATO – Non si nasconde Casemiro, che conferma in passato di essere stato vicinissimo al trasferimento a Milano: «Sì, è vero! Quando ero al Porto ho avuto la possibilità di andare all’Inter. Ho preso una decisione difficile, perché l’Inter è una grande squadra. In Italia ci sono grandi squadra, come l’Inter e il Milan, che ammiro tantissimo. Anche quando ero al San Paolo avevo la possibilità di andare a giocare per l’Inter, ma purtroppo non è successo. Però adesso sono qui (sorride, ndr)». Queste le parole di Casemiro, naturalmente fiero di essere diventato una bandiera del Real Madrid.