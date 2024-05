Casale: «Gol su palla inattiva fa male perché li abbiamo provati»

Nicolò Casale, difensore della Lazio, ha parlato al termine della partita contro l’Inter, pareggiata per 1-1. Il difensore con un po’ di amaro in bocca.

AMAREZZA − Casale commenta il pareggio con l’Inter ai canali del club: «Fatta buona partita, venire qua, non è mai facile. Abbiamo messo in campo ciò che ci ha chiesto il mister, brutto però subire un gol in una palla inattiva dove abbiamo lavorato tanto in settimana. Rammarico, ma speriamo di chiudere con i 3 punti la stagione. Difesa? Il lavoro parte davanti, più facile marcare gli attaccanti quando c’è pressione. Più difficile quando ci manca, fatta grande partita, ma c’è ancora da lavorare per finire al meglio con i tre punti. Pensavo di uscire meglio da questa stagione, ma è andata così. Sono pronto a rimettermi in carreggiata però per la prossima stagione».