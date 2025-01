Casale: «Ci adattiamo all’Inter! Bella sfida. Li abbiamo studiati»

Casale prima di Inter-Bologna, recupero della diciannovesima giornata di Serie A, in un’intervista su DAZN ha sottolineato l’importanza di questa partita.

PRIMA DELLA SFIDA – Nicolò Casale prima di Inter-Bologna, ha parlato così: «Sappiamo tutti che attaccanti ha l’Inter, dobbiamo sicuramente adattarci noi difensori, ma anche tutta la squadra. Dovranno essere bravi anche i centrocampisti per coprire le palle in verticali che farà l’Inter per trovare gli attaccanti. Se curiamo queste cose che abbiamo provato ieri in allenamento, allora faremo bene. Lautaro Martinez e Thuram davanti, come mi sento? È sempre una bella sfida giocare contro questi giocatori. Bisogna pensare il meno possibile e stare concentrati. L’importante è stare sempre concentrati e fare del meglio».