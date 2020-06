Carnevali: “Un punto meritato! Sensi pensi a recuperare, poi con l’Inter…”

Carnevali – Amministratore Delegato e Direttore Generale del Sassuolo -, intervenuto ai microfoni di “Sportitalia” al termine di Inter-Sassuolo di Serie A, commenta il punto ottenuto a San Siro. Ma c’è spazio anche per una breve dichiarazione sul futuro di Sensi, in bilico tra il riscatto dell’Inter e il ritorno a casa

PUNTO OK, SENSI KO – Un sorridente Giovanni Carnevali si presenta all’esterno di San Siro dopo il triplice fischio finale: «Sicuramente portare a casa un punto contro l’Inter a San Siro è motivo di grande felicità, anche se qualcosa ci è mancata. Abbiamo fatto parecchi errori e dobbiamo crescere partendo da questi. Altrimenti diciamo sempre che il Sassuolo gioca bene ma non riesce a fare risultato. Comunque il pareggio è giusto e meritato. Abbiamo dimostrate di fare un calcio che a noi piace molto. La parte difensiva va migliorata, ma fa parte del nostro percorso di crescita. Siamo più portati per la fase offensiva, per questo rischiamo sempre e tanto. I margini di crescita li abbiamo, abbiamo giocatori di qualità. Abbiamo tutte le possibilità per crescere. Dobbiamo lavorare molto e vogliamo farlo. Anche stasera Jeremie Boga ha fatto vedere che è un ragazzo che deve ancora maturare per arrivare in un grande club, per questo credo debba rimanere a Sassuolo. Ha qualità, ma deve fare ancora tanto e con Roberto De Zerbi può farlo. La stagione si è prolungata fino a fine agosto, ci sarà tempo per parlare con l’Inter e fare le giuste valutazioni su Stefano Sensi. L’importante ora è che Sensi inizi a recuperare dal punto di vista fisico, poi avremo tempo e modo di parlare con la società e l’amico Beppe Marotta». Questa la notizia più importante data da Carnevali al termine di Inter-Sassuolo, finita 3-3 in maniera rocambolesca.