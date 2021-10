Carnevali: «Scamacca e Raspadori? Marotta ha chiesto entrambi!»

Carnevali ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Sassuolo-Inter, sfida valida per la settima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

MERCATO E NON SOLO – Giovanni Carnevali parla così ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Sassuolo-Inter: «Defrel titolare? Questa è la fortuna di avere vari giocatori davanti, quindi diamo opportunità a tutti. E’ stata una scelta tecnica del mister, Raspadori magari è più affaticato, ha giocato troppo. Defrel è titolare e farà bene. La corte di Marotta per Raspadori e Scamacca? Ha chiesto prima uno e poi l’altro. Diciamo che nel giro di poco tempo ha chiesto entrambi, ma la nostra volontà è sempre stata quella di trattenerli. Il Sassuolo deve puntare su questi ragazzi, ci sarà tempo per crescere e maturare e credo che oggi non siano ancora pronti per grandi squadre come l’Inter. Abbiamo avuto richieste non solo dall’Inter ma anche da altri. Squinzi? Oggi sono due anni che è mancato il dottore (vedi articolo), per noi rappresenta un po’ tutto. Il nostro pensiero va a lui e alla moglie, persone che ci hanno dato un’idea e noi stiamo cercando di portare avanti il loro pensiero. Ci manca tanto, soprattutto in occasione di queste partite che al dottore avrebbe fatto piacere vedere».