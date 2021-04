Carnevali: «Sassuolo criticato? Solo da chi non capisce! Scelta sensata»

Carnevali, dirigente nero-verde, prima di Inter-Sassuolo, recupero della ventottesima giornata di Serie A 2020-2021, ai microfoni di “DAZN” ha parlato della scelta di non convocare tutti i giocatori.

SOLO CONSENSI – Carnevali prima di Inter-Sassuolo, ai microfoni di DAZN ha parlato così: «Critiche? Abbiamo ricevuto consensi. Le critiche arrivano da chi capisce poco, perché noi abbiamo fatto la cosa più sensata. Abbiamo fatto la cosa che avrebbero dovuto fare tutti. Nel momento in cui c’è un positivo, tutte le altre persone devono stare in quarantena. Non abbiamo fatto qualcosa di speciale, solo qualcosa legata dal buon senso».