Carnevali: «Giochiamo contro i più forti. Inter già battuta, ripetersi»

Giovanni Carnevali ha rilasciato un breve commento su Sky Sport sul match odierno di Reggio Emilia tra Sassuolo e Inter. Tanto in ballo per i neroverdi.

SFIDA – Giovanni Carnevali ha detto prima di Sassuolo–Inter : «Giochiamo contro i più forti in assoluto, i campioni d’Italia. Abbiamo già fatto l’impresa di vincere contro l’Inter, dobbiamo ottenere il massimo e ripeterci anche questa sera. Se guardiamo la classifica vuol dire che qualcosa abbiamo sbagliato. Probabilmente non ci saremmo mai immaginati di trovarci in questa situazione. La Serie A è difficile, se ti va male qualche partita ti trovi in situazioni in cui non sei abituato. Dobbiamo riprenderci e continuare il progetto Sassuolo Calcio. Da 11 anni siamo qui, è straordinario e nessuno lo avrebbe mai detto per una città così piccola. Sassuolo ha fatto grandissime cose, siamo andati in Europa League. Il progetto continua, cercheremo di fare il massimo per rimanere nella categoria. Noi abbiamo la famiglia Squinzi che ci dà continuità. Ci sarà voglia di rifarsi e di riprendersi la massima categoria. Il progetto andrà avanti, se dovessimo perdere la Serie A lotteremo»