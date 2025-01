Carnesecchi: «Vista partita fantastica dei miei, sono orgoglioso!»

Carnesecchi, nonostante l’eliminazione in Supercoppa italiana, commenta positivamente la partita dell’Atalanta contro l’Inter a Riad.

PRESTAZIONE POSITIVA – Marco Carnesecchi, direttamente ai canali del club orobico, ha espresso il suo pensiero in merito al KO dell’Atalanta contro l’Inter nella semifinale di Supercoppa italiana: «Siamo felici, perché abbiamo tenuto testa alla squadra più forte che c’è. Torniamo a casa felici e anche un po’ rammaricati. Ora resettiamo e andiamo avanti. Partita fantastica per me che ho visto i miei compagni lottare su ogni pallone, orgoglioso della squadra. Ci avevamo creduto, siamo stati un po’ sfortunati negli episodi. Per noi gennaio mese importantissimo perché in campionato ripartiamo forte con due scontri diretti. Ora analizziamo le cose che non sono andate e andiamo avanti».