Carlos Augusto: «Tre anni fa ero in Serie B, ora in finale!»

Carlos Augusto ha avuto il suo da fare per cercare di arginare l’incredibile Yamal. Le sue parole dopo Inter-Barcellona su Inter TV.

RISULTATO CLAMOROSO – Carlos Augusto quasi non ci crede dopo Inter-Barcellona: «Era un sogno da bambino, questo è un gruppo meraviglioso. Bisognava rimanere uniti, il gruppo ha fatto la differenza: abbiamo vinto per quello. Cosa ci siamo detti? Ognuno dentro di sé sa che queste sono le partite che da bambino vuoi giocare. Sono state due semifinali, andata e ritorno, veramente pazze. Devo solo ringraziare lo staff e il gruppo, che merita tutto questo. Quando ho realizzato? Ho guardato la curva, pensare che tre anni fa ero in Serie B col Monza e ora siamo in finale di Champions League… L’anno scorso abbiamo vinto la seconda stella, il gruppo è rimasto e adesso andiamo lì per vincere».