Carlos Augusto: «Sto bene! Fare di tutto per la Champions League»

Carlos Augusto è rientrato in campo dal 1′ in Inter-Feyenoord. Per il laterale c’è la soddisfazione per aver recuperato e aiutato la squadra a qualificarsi.

AI QUARTI – Carlos Augusto commenta il 2-1 di Inter-Feyenoord: «È stata una grande vittoria. Abbiamo dimostrato che anche quelli che giocano meno sono consapevoli di fare un bel lavoro. Abbiamo affrontato una bella squadra oggi e sono entrati anche dei ragazzi della Primavera. Ci sono tante partite fra campionato, Champions League e Coppa Italia: servirà l’aiuto di tutti per andare avanti. Sappiamo che la Champions League è una competizione difficile e dobbiamo essere attenti, anche se avevamo fatto bene la prima gara in Olanda dovevamo rimanere concentrati. Però siamo un gruppo di ragazzi intelligenti: vogliamo vincere trofei e bisogna andare avanti».

Carlos Augusto al rientro da titolare in Inter-Feyenoord

LO STOP – Carlos Augusto era uno dei tanti infortunati dell’Inter, stasera di nuovo titolare: «Le mie condizioni? Sto bene, ho fatto di tutto per tornare il prima possibile perché abbiamo tanti infortunati. Ho allenato pochi giorni con la squadra ma adesso dobbiamo pensare a recuperare perché c’è l’Atalanta. La Champions League? È un torneo che ogni giocatore vuole vincere. Sappiamo che è difficile ma vogliamo fare di tutto per vincerlo, ora c’è il Bayern Monaco che è una squadra difficile. Ci saranno tante partite nei prossimi due mesi, vogliamo fare il nostro meglio. La differenza dal campionato scorso è che questo sarà fino all’ultimo, per questo ogni partita sarà importante. Indipendentemente da chi affrontiamo dobbiamo essere bravi, vedi il Monza. L’Atalanta? Sarà difficile giocare a casa loro, però hanno riposato certi calciatori e saremo pronti per una grande partita domenica».