Carlos Augusto sottolinea: «Inter brava a dimostrare una cosa. Fiducia!»

Carlos Augusto si è espresso sulla vittoria dell’Inter contro l’Atalanta con il punteggio di 2-0. Il calciatore brasiliano ha rimarcato un punto di forza dei nerazzurri, consapevole di una realtà.

IL COMMENTO – Carlos Augusto è stato uno dei protagonisti dell’importante successo dell’Inter contro l’Atalanta con il punteggio di 2-0. Il brasiliano si è distinto non solo per il gol che ha aperto le danze, ma anche per una tenuta difensiva ideale nell’arco dei 90 minuti. Il nerazzurro si è così pronunciato a Sport TV in merito al match con i bergamaschi: «Sono felice del gol, lavoro molto per la squadra. I nerazzurri hanno disputato una bella partita: non era facile giocare contro di loro, ma sono contento perché abbiamo ottenuto una vittoria molto importante per il campionato».

Carlos Augusto sull’importante vittoria contro l’Atalanta

IL RAGIONAMENTO – Carlos Augusto ha poi proseguito indicando il suo punto di vista sui tre punti dell’Inter con l’Atalanta: «Eravamo consapevoli della difficoltà di affrontarli a Bergamo, ma siamo rimasti molto concentrati e abbiamo dimostrato molta fiducia. La sensazione dettata dall’andare in rete è stata di felicità, in particolare per il modo in cui la squadra ha festeggiato insieme. Sapevamo che sarebbe stato difficile, per cui abbiamo prodotto una bella partita collettiva».