Carlos Augusto: «Segnale mandato! Abbiamo anche un retrogusto»

Proseguono le interviste su Inter TV, al termine di quanto fatto a Barcellona col 3-3 nell’andata delle semifinali di Champions League. È ora il turno di Carlos Augusto.

BEL SUBENTRO – Mezz’ora circa per Carlos Augusto in Barcellona-Inter 3-3: «È stata una grande partita. Sappiamo che loro hanno una grande squadra, con tanti calciatori di qualità. È chiaro che c’è quel retrogusto che potevamo stare un po’ più attenti dopo lo 0-2, però sappiamo della loro qualità. È stata una grande partita, adesso martedì prossimo dobbiamo farne un’altra per riuscire ad andare in finale. Segnale mandato? Secondo me sì. Poi è una semifinale di Champions League ed è chiaro che c’è motivazione in più: quando giochi contro questi avversari devi essere in grado di marcarli. Abbiamo fatto bene anche nel secondo tempo e sarà una grande partita al ritorno».

Carlos Augusto spiega il secondo tempo di Barcellona-Inter

LA GESTIONE – Carlos Augusto prosegue: «Cosa ci ha detto il mister nell’intervallo? Di essere uniti e avere determinazione, queste partite sono belle da giocare e dobbiamo essere attenti. Il Verona? Sabato, già tra due giorni, abbiamo un’altra partita. È un gruppo con talmente tanta esperienza che, anche venendo da tre sconfitte, dimostra che ha tanta qualità: per questo siamo arrivati in semifinale. Speriamo sabato e martedì di fare due grandi prestazioni».