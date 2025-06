Carlos Augusto: «Prossima partita col River Plate difficilissima»

Carlos Augusto ha voluto esaltare le qualità delle squadre sudamericane, compreso il prossimo avversario dell’Inter nel Mondiale per Club. Il River Plate è già alle porte dopo l’Urawa Red Diamonds.

POST-PARTITA – Carlos Augusto non sottovaluta gli avversari e parla così dopo Inter-Urawa Reds in mixed zone: «Sappiamo che era una squadra con qualità, organizzata e disciplinata. Hanno fatto gol con un’occasione, si sono chiusi ed è stato difficile con un blocco basso. Avevamo voglia di vincere, abbiamo avuto coraggio e sono importanti i tre punti. Ogni partita si cambia, il primo tiro hanno segnato e non era ciò che volevamo. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e adesso abbiamo un’altra partita difficilissima contro il River Plate. Il calcio sudamericano è molto forte, ci sono squadre difficili da affrontare. Dobbiamo essere più concentrati, se facciamo la nostra partita mettiamo in difficoltà tutti. Chivu ha detto che vuole più cattiveria, più volontà. Alla fine in partita si vedeva la nostra voglia, quello è importante. Il calcio è così, tatticamente e mentalmente devi stare bene. Anche per prendere le decisioni giuste. L’allenatore sta portando nuove idee tattiche, noi dobbiamo mettere fisico e testa per vincere. Ogni partita è importante in gruppo da 4, è stata difficile la gara ma conta la vittoria. Ci ha dato spinta per la prossima. Siamo a fine stagione, magari la testa non è la stessa di prima però non può essere alibi. Dobbiamo rimanere concentrati»