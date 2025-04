Carlos Augusto: «Si parla poco della grandezza dell’Inter! Non molliamo»

Carlos Augusto ha giocato una partita sensazionale e fornito l’assist per il gol vittoria di Frattesi in Bayern Monaco-Inter. Il laterale brasiliano gioisce su Inter TV non solo per la prestazione.

IN CRESCITA – Carlos Augusto mette a referto un altro assist, decisivo in Bayern Monaco-Inter: «Sto lavorando molto su questo, credo che i miei numeri siano migliorati di più. Sto tornando sui numeri a Monza, ma sono molto felice per Davide Frattesi: ha sofferto tanto queste ultime settimane, sono contento più per lui che per me. La verità è che partite come queste sono belle da giocare, è un quarto di Champions League. Abbiamo abbassato un po’ le linee ma abbiamo saputo soffrire, però c’è la gara di ritorno ancora».

Per Carlos Augusto l’Inter è squadra di vertice, anche in Europa

FRA I MIGLIORI – Carlos Augusto parla della gestione dei tre fronti: «Un messaggio per l’Europa? È molto buono, si parla poco della grandezza dell’Inter: è una squadra forte, ma sappiamo che in Champions League non si può mollare un secondo. Una partita ogni tre giorni è molto complicato, dobbiamo gestire le forze però per me è molto bello lottare su tutti i tre fronti ad aprile pieno. Siamo l’Inter e dobbiamo giocare tutte le partite per vincere: è chiaro che dia molta fatica, però è quello che devi fare».