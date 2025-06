Carlos Augusto nel post: «Iniziato male, occasioni da sfruttare»

L’Inter ha trovato solo un pareggio all’esordio del Mondiale per Club contro il Monterrey. Carlos Augusto, esterno autore dell’assist del gol del definitivo 1-1, ha parlato così su Dazn.

PRIMA PARTITA – L’esordio poteva andare decisamente meglio: l’1-1 tra Monterrey e Inter non è buon risultato per i nerazzurri. Carlos Augusto lo sa, così come lo sanno Cristian Chivu e Lautaro Martinez. Lo stesso Carlos Augusto ha voluto sottolineare: «Le squadre sudamericane sono difficili da affrontare, lottano su ogni pallone. Abbiamo iniziato male la partita, poi abbiamo trovato le misure. Dobbiamo approfittare di più delle occasioni che creiamo, dovevamo vincere. Abbiamo altre due partite per fare bene e vincere, guardiamo avanti. Il campo è diverso, faceva troppo caldo e ci sono cose diverse. Non mi piace usare scuse, il tempo e il campo rendono il calcio meno bello per tutt’e due le squadre. Dobbiamo fare meglio, abbiamo altre due partite poi vediamo cosa succede. Carlos Augusto, come ti sei trovato? Mi sono trovato bene, il nuovo staff ha portato cose da imparare. Mi sono allenato tre giorni con loro, si sta bene col gruppo e con lo staff. Adesso devono avere tempo per lavorare, conosciamo la forza del gruppo e dobbiamo continuare nel percorso»