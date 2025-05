Carlos Augusto: «Lavorato di cuore. Yamal? Difendere da squadra»

Carlos Augusto commenta con entusiasmo il pari dell’Inter a Barcellona, facendo i complimenti alla squadra. Poi si esprime su Yamal.

FORZA DI SQUADRA – Carlos Augusto, come Simone Inzaghi, ha voluto ribadire la forza del gruppo: «È stata una grande partita e abbiamo dimostrato quello che abbiamo fatto durante la stagione. Abbiamo dimostrato la nostra forza di squadra, siamo stati uniti e compatti, loro sono fortissimi. Grande risultato, ma chiaro che quando fai 2-0, sappiamo della loro forza e potevamo gestire meglio, ma abbiamo lavorato di cuore. Grande risultato e speriamo di rifarlo martedì prossimo. Era difficile giocare contro di loro che hanno tanta qualità, ma anche noi possiamo arrivare in finale».

LAUTARO E YAMAL – Poi Carlos Augusto si riferisce al Toro e al fenomeno spagnolo: «Lautaro Martinez nostro capitano e farà di tutto per esserci. Dobbiamo essere uniti perché è il mese più importante. Lamine Yamal grande calciatore, nonostante i suoi 17 anni, come squadra possiamo difenderlo. Chiaro che crea giocate diverse, è dura, ma come squadra possiamo lavorare bene».

SAN SIRO E CRITICHE – Infine, Carlos Augusto chiude parlando del ritorno e delle troppe critiche ricevute: «Nulla da dire a San Siro, sempre al nostro fianco. Ma martedì sarà grande partita e spero nel loro aiuto. Critiche? Chiaro che quando vieni da momenti così ti possano criticare. Ma oggi l’Inter ha dimostrato il perché sia arrivata in semifinale di Champions League. Fatta grande partita correndo fino all’ultimo minuto».