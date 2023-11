Carlos Augusto: «Inter, vogliamo vincere sempre! Tutti amici»

Carlos Augusto anticipa la conferenza stampa di Inzaghi, parlando lui per primo in vista di Benfica-Inter. Queste le dichiarazioni del laterale brasiliano prima della Champions League.

CONFERENZA CARLOS AUGUSTO – Questa la conferenza stampa di Carlos Augusto alla vigilia di Benfica-Inter.

Come ti sei trovato all’Inter?

È stato fantastico, perché l’obiettivo mio personale. Mi sono trovato bene col mister e con la squadra, poi Dimarco è molto bravo. Parlo con tutti, non c’è concorrenza data dall’essere nello stesso ruolo: siamo amici tutti e vogliamo fare gruppo.

Cosa significa per te aver trovato la convocazione in nazionale?

È stato un sogno indossare la maglia del Brasile. Spero di continuare ad andare, però lo devo dimostrare ogni giorno col mio lavoro. So di avere tante potenzialità, posso migliorare tanto ancora: sono solo all’inizio, devo seguire le indicazioni dei compagni e dello staff.

Se dovessi giocare, cosa ti aspetti dal Benfica?

Non possiamo scegliere gli avversari. So che loro giocano bene, in questi giorni abbiamo lavorato per fare una bella gara domani. A prescindere da chi gioca vogliamo vincere sempre.

Come si affronta un avversario come Di Maria?

Fortunatamente ci ho già giocato contro la settimana scorsa e abbiamo vinto. Ho visto alcune partite di campionato dove ha fatto bene, è sempre concentrato e dà quella qualità che può fare la differenza per il Benfica.

Essere già qualificati cambia qualcosa?

Adesso, a prescindere dalla qualificazione, siamo in Champions League e dobbiamo vincere. Sappiamo che loro in casa sono forti, dobbiamo entrare in campo concentrati.

Quanto sarebbe importante per l’Inter vincere questa partita?

Come ho detto l’Inter entra sempre in campo per vincere. Indipendentemente dalla classifica cerchiamo sempre il primo posto, sappiamo che domani non sarà semplice ma daremo il nostro per vincere.

Di nuovo con Di Maria, come lo giudichi?

È un giocatore molto forte, sa gestire molto bene il pallone.