Carlos Augusto: «Inter, no alibi! Vediamo dove abbiamo sbagliato»

Carlos Augusto dopo Inter-Roma, ha provato a dare una spiegazione al momento della squadra nerazzurra. Ne ha parlato in un’intervista realizzata da Inter TV.

ALTRA CADUTA – Carlos Augusto ha parlato così dopo la partita persa a San Siro: «È chiaro che c’è stanchezza sia fisicamente che mentalmente. Ma non voglio trovare alibi o scuse. Loro hanno una grande squadra, hanno segnato all’inizio e sai, quando sei dietro al marcatore, devi spendere più energie per pareggiare. Non siamo riusciti a segnare e alle volte succede un po’ per sfortuna, altre per non aver concretizzato le occasioni. Dobbiamo vedere quello che abbiamo sbagliato e si deve caricare l’energia perché mercoledì tra due giorni abbiamo una partita importantissima. Il nostro è un gruppo talmente d’esperienza che anche se siamo sotto di marcatura, abbiamo la qualità di provare a pareggiare o a rimontare la partita».

Inter impegnata a Barcellona in Champions League

PROSSIMA SFIDA – Carlos Augusto prova a pensare al prossimo impegno: «Oggi abbiamo dato tutto per vincerla, alle volte non succede. Loro hanno creato un’occasione lì e hanno segnato e poi rincorrere è tosta e difficile, però è quello. No, non mi piace dire scuse o alibi. Dobbiamo vedere quello che abbiamo sbagliato oggi. Abbiamo dato tutto, abbiamo dato il cuore per per vincere la partita, però non ci siamo riusciti e adesso mercoledì abbiamo semifinale di Champions».