Carlos Augusto analizza: «Inter, mancati punti importanti! Ora testa a Monaco»

Carlos Augusto si è espresso al termine di Como-Inter, match che è terminato per 0-2. Di seguito le sue dichiarazioni.

IL COMMENTO – Carlos Augusto si è così pronunciato a DAZN nel post-partita di Como–Inter: «La stagione è stata lunga, purtroppo non siamo riusciti a sfruttare le occasioni in Serie A. Ora andiamo a Monaco per cercare di vincere la Champions League. Quello che manca in un Campionato così lungo sono quei punti importanti, mancati spesso negli ultimi minuti. Ora ci concentriamo sull’Europa, mancando una settimana all’evento».