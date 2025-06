Carlos Augusto: «Inter più di questo, ma è stata una grande stagione»

Carlos Augusto dopo la sconfitta dell’Inter contro il Fluminense al Mondiale per Club, prova a trovare dei lati positivi in una stagione così lunga, conclusa però malamente.

LUNGA STAGIONE – Carlos Augusto ha parlato così dopo al partita: «Abbiamo fatto quello che potevamo fare, ora riposiamo un po’ sapendo che poi ci aspetta una lunga stagione. È normale che i tifosi vedono solo i risultati, ma è stata una grande stagione. Abbiamo lottato per tutti i trofei e sappiamo che non si può vincere sempre. Possiamo fare meglio rispetto a questo Mondiale per Club, ma andiamo avanti. Riposiamo, sappiamo che abbiamo una grande squadra e l’Inter è più di quanto visto in questa partita, possiamo fare bene».