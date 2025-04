Carlos Augusto: «Inter esperta, no impaurita! Abbiamo fatto di tutto»

Carlos Augusto dopo la sconfitta dell’Inter 0-1 in casa contro la Roma, in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Tra questi anche la nostra Romina Sorbelli, inviata di Inter-News.it a San Siro.

NTER-ROMA 0-1 – CARLOS AUGUSTO IN CONFERENZA STAMPA

Inzaghi ha parlato di mancanza di lucidità, perché questo? Pressione, stanchezza accumulata?

È mancata lucidità per approfittato delle occasioni. Loro l’hanno fatto. Non mi piace avere scuse o alibi, il gruppo ha esperienza, quindi brucia. Per mercoledì dobbiamo capire cosa abbiamo sbagliato oggi e arrivare lucidi. La partita col Barcellona si prepara da sola, come quella di oggi. Abbiamo fatto di tutto per pareggiare oggi e non siamo riusciti.

Non so se a Barcellona giocherai, ma dal tuo lato costruisce il Barcellona. Com’è affrontare una squadra così?

Loro hanno grandi giocatori. Yamal, Raphinha, Lo era anche il Bayern Monaco. Dobbiamo essere pronti mentalmente. Abbiamo affrontato squadre con stesse caratteristiche.

C’è pericolo che entri o sia entrata in gioco la paura oltre alla poca lucidità?

La cosa più bella ad aprile è lottare per delle cose importanti. Non puoi avere paura di perdere. Può pesare la stanchezza mentale e fisica, ma non la paura. Abbiamo esperienza e dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato. Mercoledì sarà una partita importante e dobbiamo fare del nostro meglio.