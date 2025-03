Carlos Augusto: «Inter, da ora tutte decisive! Atalanta squadra ‘fastidiosa’»

Carlos Augusto prima Atalanta-Inter, gara valida per la ventinovesima giornata di Serie A 2024-25, in un’intervista rilasciata a Inter TV ha parlato dell’importanza di questa partita.

PRIMA DELLA SFIDA – Carlos Augusto prima della partita ha parlato così: «Sappiamo che quando giocano in casa è diverso, per quello dobbiamo essere concentrati in tutte le fasi, per fare una grande partita. Vogliamo riuscire a vincere. Dobbiamo essere concentrati, loro marcano a uomo. Sono una squadra fastidiosa, giocando come sappiamo riusciremo a segnare. Ogni partita da qui alla fine ogni partita sarà decisiva».