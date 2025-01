Carlos Augusto: «Inter ha analizzato la sconfitta. Venezia? Pronto a questo!»

Carlos Augusto ha parlato nel pre-partita di Venezia-Inter, match valido per la ventesima giornata di Serie A. Queste le sue dichiarazioni.

IL COMMENTO – Carlos Augusto si è così espresso a DAZN prima del fischio d’inizio di Venezia–Inter: «Sappiamo che è una brutta sconfitta (contro il Milan in finale di Supercoppa Italiana, ndr.), ma la stagione è ancora lunga. Abbiamo analizzato le cose buone e quelle sbagliate, ma ora siamo concentrati sul futuro. Ora dobbiamo pensare ai prossimi impegni dell’Inter. Sappiamo che dopo ogni sconfitta escono fuori notizie negative, ma abbiamo già dimostrato di essere forti e di avere la testa giusta. Questa è una partita importante, da giocare per vincere. Io avrò l’opportunità di fare il massimo per aiutare l’Inter, anche se la cosa che conta sarà la vittoria».