Carlos Augusto: «Derby precedenti non bene, ma oggi non conta!»

Dopo aver steccato tre derby, l’Inter punta a riscattarsi col Milan nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Carlos Augusto ha presentato la partita su Inter TV.

INVERTIRE IL TREND – Carlos Augusto in vista del derby di coppa Milan-Inter: «È chiaro che queste sono partite speciali, dobbiamo essere concentrati su noi stessi. Sappiamo di non aver fatto bene negli altri derby, ma quelle partite sono passate già. Dobbiamo avere fiducia per quella di oggi, essere concentrati su noi stessi e fare il nostro lavoro. Lori hanno una grande squadra e giocatori di qualità anche sugli esterni, ma anche noi. Dobbiamo approcciare bene e fare il nostro gioco».