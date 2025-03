Carlos Augusto: «Cattivi e concentrati! Spiego la mia esultanza»

Carlos Augusto ha parlato al termine di Atalanta-Inter, posticipo serale della ventinovesima giornata di Serie A andato in scena al Gewiss Stadium. Di seguito quanto dichiarato a DAZN nel post partita

CATTIVI – Carlos Augusto è intervenuto così al termine di Atalanta-Inter: «Abbiamo fatto un gran lavoro di squadra, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, merito di tutti. Siamo entrati cattivi e concentrati. Terzo gol in campionato e assist di Calhanoglu? Lo ringrazio perché lavoriamo tanto sui piazzati in settimana, io ho segnato ma la vittoria va a tutti i compagni che hanno lottato. La mia esultanza con l’orologio? Un mio amico in Brasile faceva questo quando giocavo lì, ho esultato in quel modo per lui».