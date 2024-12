Carlos Augusto: «Bastoni uno dei migliori al mondo! Spiego esultanza»

Carlos Augusto è stato intercettato al termine di Inter-Como, sfida andata in scena a San Siro e valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. Ecco di seguito tutte le dichiarazioni rilasciate a DAZN nell’immediato post partita

VITTORIA PESANTE – Carlos Augusto ha parlato così dopo Inter-Como: «Bisseck è come un fratello, come tutti in squadra. Ho al mio fianco uno dei migliori del mondo (Bastoni, ndr) da cui devo imparare tanto. Tre punti e una bella vittoria. I tifosi anche oggi che siamo a pochi giorni da Natale lo stadio era pieno, ogni partita giochiamo per loro che meritano tanto. Andiamo avanti. L’esultanza? Nasce dal nulla, guardavo le olimpiadi e il tiratore turco faceva così».