Carlos Augusto: «Abbiamo dimostrato la forza del gruppo!»

L’esterno dell’Inter Carlos Augusto, titolare contro la Fiorentina per due volte, ha testimoniato su Sport Mediaset la reazione della squadra alla sconfitta di giorni fa.

REAZIONE – Carlos Augusto ha giocato le ultime due partite da titolare, incidendo e risultando decisivo anche nella vittoria di ieri sera. L’esterno ha fatto l’assist vincente per il gol di Marko Arnautovic anticipando il tempo d’intervento dei difensori e regalando un cioccolatino di destro. Carlos Augusto, nel post-partita, ha parlato in questo modo su Sport Mediaset: «Abbiamo perso qualche giorno fa ma ci siamo rialzati. Abbiamo dimostrato la forza del gruppo, abbiamo reagito. Continuiamo così perché il campionato è lungo. Dobbiamo lottare in Serie A, Coppa Italia e Champions League. È vero che il campionato è equilibrato, ogni partita è importante però ci sono ancora tanti impegni. C’è ancora lo scontro diretto. Pensiamo partita dopo partita poi vediamo a fine stagione».

Carlos Augusto possibile titolare contro la Juventus!

PROSSIMA PARTITA – Federico Dimarco è da cinque giorni con la febbre ed è in dubbio la sua presenza contro la Juventus. Carlos Augusto è pronto eventualmente a prendersi per la terza volta consecutiva la maglia da titolare nello scontro d’alta quota con i bianconeri. Il successo potrebbe essere fondamentale per il prosieguo della stagione.