Carlos Augusto: «Per 90′ grande gara. Gruppo bravo a gestire»

Primo gol per Carlos Augusto con l’Inter ma amarissimo, visto che alla fine il Bologna ha vinto 1-2 ai tempi supplementari. Le sue parole a Inter TV.

UN PECCATO – Carlos Augusto non può sorridere nonostante il gol in Inter-Bologna: «Abbiamo fatto per novanta minuti una grande gara. Abbiamo creato tante occasioni che potevamo sfruttare meglio, poi loro sono stati bravi a fine partita. Andiamo a testa alta, abbiamo campionato e Champions League da sfruttare. Il gruppo è bravo a gestire le cose, sappiamo che è un’eliminazione ma che c’è una partita sabato importante. Dobbiamo avere la testa su sabato, poi al Genoa e andiamo così. Il mio primo gol? È chiaro che volevo segnare per regalare una vittoria, però sono contento per il gol davanti ai nostri tifosi. Spero di regalare altre gioie con gol o assist per aiutare i compagni».