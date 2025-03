Carlos Augusto: «3 punti qui farebbero la differenza! Una speranza»

Carlos Augusto è intervenuto dal “Gewiss Stadium” dove tra poco, alle ore 20.45, andrà in scena Atalanta-Inter, scontro al vertice della ventinovesima giornata di Serie A. Di seguito quanto dichiarato a DAZN prima del fischio d’inizio

SCONTRO DIRETTO – Carlos Augusto ha parlato così prima di Atalanta-Inter: «Ho fatto di tutto per rientrare il prima possibile perché abbiamo avuto tanti infortuni e sappiamo che contro di loro gli esterni fanno la differenza. Speriamo di poter fare la differenza ovunque. Se fai il paragone con l’anno scorso è chiaro che non abbiamo fatto bene gli scontri diretti, oggi speriamo che sia diverso perché anche con il risultato del Napoli tre punti oggi farebbero una grande differenza. Speriamo in una bella serata».