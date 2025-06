Carboni: «Sofferto tanto negli ultimi mesi. Emozione enorme con l’Inter!»

Valentin Carboni torna dopo un brutto e lungo infortunio e porta l’Inter alla vittoria. Il giovane argentino, cresciuto in nerazzurro, racconta tutta la sua emozione al Mondiale per Club.

DEDICA – Valentin Carboni si prende la scena in Inter-Urawa Red. Alla fine della gara, intervistato da Dazn, dichiara: «Sono molto contento per questa vittoria perché ce la meritavamo e dovevamo vincere per forza per continuare a sognare in questo Mondiale per Club. Per me è un’emozione molto grande perché ho sofferto tanto in questi mesi, sono stati molto difficili per me. Volevo dedicare questo alla mia famiglia e alla mia fidanzata che mi sono stati tanto vicini in questi mesi difficili. Adesso sono molto contento».

Valentin Carboni e il gol vittoria in Inter-Urawa: ecco la sua commozione

PREMIO – Valentin Carboni prosegue: «Questo è un premio per lo sforzo che ho fatto in questi mesi. Questo è quello che mi motiva a continuare a giocare a calcio, che è quello che so fare da piccolo. Ero emozionato perché è un bel premio per me ma anche per la squadra. Lautaro Martinez? Per me è un grande esempio. Adesso che sono più vicino e posso vedere da vicino come gioca, come si allena, la cattiveria e la fame che ha, per me è un esempio. Cerco di seguire quello che fa e la sua mentalità».

OBIETTIVO – Valentin Carboni conclude: «Obiettivo al Mondiale per Club? Il mio obiettivo in realtà è allenarmi perché ho ripreso da poco. Devo cercare di essere a disposizione per il mister perché sto continuano col recupero, che non è ancora finito. Sono a disposizione se avrà bisogno per fare quello che so».