Carboni: «Rimanere all’Inter? Non ci penso! Prima c’è da vincere»

Carboni è l’eroe di giornata a Seattle, con il suo gol al 92′ che ha dato la vittoria all’Inter contro l’Urawa Red Diamonds. In zona mista, l’attaccante dà anche uno sguardo alla possibilità di rimanere in rosa nel 2025-2026.

L’UOMO DECISIVO – In campo dopo otto mesi di stop per infortunio, Valentin Carboni ha deciso Inter-Urawa Red Diamonds con un gol al 92′ valso il 2-1. Una rete che per lui sa tanto di ripartenza dopo un periodo difficile, ma anche fondamentale per i compagni. Per questo, al termine della partita, il giovane attaccante argentino pensa più alla squadra che al traguardo personale.

La gioia di Carboni dopo il gol in Inter-Urawa Red Diamonds 2-1

IL PROTAGONISTA – Le parole di Carboni dopo aver fatto vincere l’Inter: «Gol liberatorio? Sono molto contento di aver vinto, innanzitutto. Poi di essere entrato dopo tanti mesi di infortunio e aver aiutato la squadra con questo gol per poter portare la vittoria a casa. Rimanere all’Inter? Non sto pensando a quello. Stiamo pensando alla prossima partita, che è importante e dobbiamo vincere. Una dedica? Sicuramente alla mia famiglia e alla mia fidanzata, a chi mi è stato vicino in questi mesi difficili: a loro dedico questa giornata e questo gol».