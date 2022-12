Carboni: «Quando ho opportunità devo essere pronto! Vediamo l’obiettivo»

Carboni ha chiuso il 4-0 dell’Inter sul Red Bull Salisburgo, segnando nel primo dei due minuti di recupero (vedi highlights). Il giovane attaccante, classe 2005, si è espresso a Sky Sport nel post partita.

LA SODDISFAZIONE – Gioisce Valentin Carboni per il gol in Inter-Red Bull Salisburgo: «Sicuramente è importante, cerco sempre di migliorare ogni giorno e quando ho queste opportunità sfruttarle e lasciare tutto in campo. Certamente serve tanto ogni giorno allenarmi con loro, imparo tanto sempre e cerco di migliorare ogni giorno qualcosa. Poi, quando ho delle opportunità, come ho detto prima, devo essere pronto. Come arriviamo alla ripresa? Ci stiamo allenando forte, tutti i giorni stiamo facendo doppio allenamento. Queste partite ci servono per quell’obiettivo».