Per Carboni debutto assoluto in Champions League, rilevando lo spento Correa al 76′ di Bayern Monaco-Inter. Il classe 2005, in una breve dichiarazione a Inter TV, ha mostrato le sue sensazioni per la prima presenza.

L’ESORDIO – Poche parole per Valentin Carboni dopo Bayern Monaco-Inter: «Sono molto contento di aver giocato oggi. Un po’ difficile perché loro sono forti, però si deve sempre continuare e migliorare».