Carboni: «Lautaro Martinez un esempio! Ho sofferto tanto»

Un gol che sa tanto di liberazione per Carboni, autore del 2-1 di Inter-Urawa Red Diamonds al 92′. L’attaccante argentino, otto mesi fa, si era gravemente infortunato al ginocchio: lo ricorda su Inter TV.

IL RIENTRO PERFETTO – Non poteva chiedere di più Valentin Carboni da Inter-Urawa Red Diamonds: «Sono molto contento, ho sofferto tanto in questi otto mesi che sono stato fuori per un grave infortunio. Voglio ringraziare innanzitutto la mia famiglia e la mia fidanzata, che mi sono stati tanto vicini in questi mesi difficili. Anche i compagni, il mister e questa società, che mi hanno dato tutto da sempre».

I consigli di Chivu per Carboni prima dell’ingresso in campo

LE PAROLE – Prima di entrare in campo, Cristian Chivu ha “catechizzato” Carboni: «Mi ha chiesto di dribblare, di tirare in porta e di fare i cross, quello che so fare. Sapevo che mancava qualcosa per dribblare e fare uno contro uno, ho cercato di entrare e fare questo. Lautaro Martinez? Per me è molto importante. Adesso che sono più vicino a lui ha una cattiveria, una fame e un’aggressività in tutti gli allenamenti. È un esempio molto grande per me, per come gioca e come si allena: lo dico sempre. Adesso pensiamo alla prossima partita che è molto importante per noi, dobbiamo vincere per forza per arrivare primi».