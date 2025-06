Carboni: «Inter, che voglia di giocare! Gol? Ecco cos’ha fatto Chivu dopo»

Valentin Carboni viene intervistato alla vigilia di Inter-River Plate insieme ai compagni Pio Esposito e Matteo Darmian. Il giovane è pieno di entusiasmo e voglia di continuare a far bene dopo il gol messo a segno contro l’Urawa Red.

COMPLIMENTI – Valentin Carboni viene intervistato dalla stampa alla vigilia di Inter-River Plate. Il giovane, reduce dal primo gol al Mondiale per Club, dichiara: «Dopo il gol il mister nello spogliatoio mi ha fatto i complimenti davanti a tutti, per il percorso di questi otto mesi dopo l’infortunio e per il gol. Stiamo già pensando alla partita di domani, è importante perché vogliamo passare primi nel girone. Ho rivisto il gol e ho ricevuto tanti messaggi. Ma le persone giuste sono quelle che ci sono sempre, anche nei momenti di difficoltà. Ringrazio perciò tutti quelli che mi sono sempre, sempre stati vicini».

Dopo il gol contro l’Urawa Red Valentin Carboni mette nel mirino Inter-River Plate!

FUTURO E TALENTI – Valentin Carboni, poi, continua: «Cosa ne penso di Mastantuono? Lo conosco, è un grandissimo talento, andrà a giocare al Real Madrid. Io non penso a niente, tantomeno al futuro. Vogliamo solo mettere aggressività giusta e la mentalità per vincere. Il mio futuro? Non parlo mai del futuro. Mi piace vivere il presente e pensare solo alla partita con il River».

AVVERSARI E RUOLO – Prosegue Carboni: «Cosa penso del River Plate? Sono molto intensi, aggressivi, per questo dovremo mettere la giusta aggressività anche noi. Abbiamo le carte in regola per fare una grande partita. Il mio ruolo? Nel 3-5-2 posso fare la mezz’ala, posso fare la seconda punta o spostarmi un po’ più sull’esterno: io sono a disposizione del mister».

VOGLIA DI GIOCARE – Alla fine della sua intervista, Carboni dichiara: «Se il mio gol ha cambiato qualcosa nella squadra? È stato importante per il nostro torneo, per avere la possibilità di passare il girone e per farlo da primi. Che effetto mi fa affrontare il River Plate? Mi fa un bell’effetto, è una grande squadra, che mi piace: ho proprio voglia di giocare!».