Carboni: «Ho vissuto momenti difficili, non ho mai perso la fiducia!»

Valentin Carboni è stato il protagonista assoluto di Inter-Urawa Red Diamonds. Il gol decisivo porta la sua firma al 93′, il giocatore argentino si è detto soddisfatto nel post-match su Sport Mediaset.

CHE NOTTE! – A Seattle Valentin Carboni ha segnato per la prima volta tra i professionisti con la maglia dell’Inter. Contro Urawa Red Diamonds il talento argentino ha siglato la rete decisiva per la vittoria e ha regalato la speranza di qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Carboni ha detto nel post-partita: «Sono molto contento di aver vinto innanzitutto, poi di essere entrato dopo tanti mesi dall’infortunio e aver aiutato la squadra con questo gol utile per la vittoria. Ci sono momenti difficili, la fiducia in me però non la perdo mai e cerco sempre di credere in me e in quello che posso fare. Anche con l’aiuto dei compagni e del mister ho avuto la possibilità di entrare e ho dato il massimo. Dedico questa serata alla mia famiglia e alla fidanzata che mi è stata vicino in questi mesi difficili. Ho sofferto tanto, sono stati mesi lunghi e difficili però adesso sono contento di essere qua e di come è andata oggi. Ora dobbiamo continuare»