Carboni: «Esordio con l’Inter in prima squadra un sogno! Imparo molto»

Valentin Carboni dopo Bayern Monaco-Inter 2-0, ha parlato del suo esordio in UEFA Champions League. Di seguito le sue parole su Mediaset.

ESORDIO – Carboni dopo Bayern Monaco-Inter 2-0, su Mediaset ha parlato così: «Sono molto contento di aver fatto l’esordio in un campo così importante e con una maglia così importante. Ringrazio i miei compagni e lo staff. Sicuramente stare qui fa crescere tanto, è un sogno che ho da sempre allenarmi in prima squadra, imparo molto da loro. Mio sogno? Voglio giocare all’Inter e fare sempre meglio per migliorarmi. L’Argentina è un sogno, sempre».