Carboni: «Ci alleniamo fortissimo per essere pronti. Gol? Una dedica»

Anche Carboni ha parlato a Sport Mediaset dopo Inter-Red Bull Salisburgo, partita dove ha firmato il definitivo 4-0 (vedi highlights). Il giovane attaccante ormai è quasi sempre in pianta stabile con la prima squadra e questo lo sta aiutando.

IN CRESCITA – La soddisfazione di Valentin Carboni dopo Inter-Red Bull Salisburgo: «Ringrazio il mister, tutto lo staff e i miei compagni che ogni volta che gioco mi fanno stare al massimo. Questo gol è molto importante per l’Inter, lo dedico alla mia famiglia: sono contento. Sicuramente sto crescendo, cerco ogni giorno quando mi alleno con loro di migliorare, lasciare tutto in ogni allenamento perché poi quando ho l’opportunità la devo sfruttare al massimo. Io cerco sempre di allenarmi al massimo, poi quello che arriva arriva. So che se faccio le cose bene sicuramente arriveranno però non mi aspetto niente, voglio essere pronto in campo e niente. Rimonta? Ci stiamo allenando tutti i giorni fortissimo per essere pronti a quello che arriva. Anche per queste amichevoli, che sono sicuramente importanti».